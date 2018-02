Das kosten die Konzert-Absagen Helene Fischers

Fünf Shows in Berlin und zwei in Wien. Insgesamt sieben Mal wurde die 33-Jährige von einer hartnäckigen Atemwegserkrankung an der Ausübung ihres Berufes gehindert.

Neben den emotionalen Schmerzen für die Sängerin und ihre Fans sorgen die Absagen natürlich auch für eine ganze Menge Kosten. Denn Fischer hat bei ihren Auftritten einiges zu bieten, und das ist mit einem enormen logistischen Aufwand verbunden.

Enorme Kosten

Neben ihrer Gage müssen auch die Bühnen-Produktion, die Crew, die Hallenmiete, das Catering, die Unterbringung der Crew sowie die Tourbusse bezahlt werden. Und das ist nicht billig.

Durchschnittlich liegt der Ticket-Umsatz eines Konzertes in der Größenordnung bei rund 600.000 Euro, da ist der Verkauf von Getränken und Merchandise noch nicht berücksichtigt.

Mal sieben ergibt das einen Verlust von rund 4,2 Millionen Euro in den letzten anderthalb Wochen. Doch die umfangreiche Tour wird im Vorfeld mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit vom Veranstalter auf solche Eventualitäten versichert worden sein.

Versicherung deckt alles

Und die deckt laut "Bild"-Informationen pro Show so ziemlich alle dabei anfallenden Kosten. Im Fall von Ersatzterminen würde dem Veranstalter dann keinerlei Kosten entstehen. Gibt es keine Nachholtermine haben die Fans ein Recht auf Ticketrückgabe. Dann werden die entstehenden Kosten von den Gesamteinnahmen der Tour abgezogen.

Ob Helene Fischer drei weitere Konzerte absagen muss, wird sich am Donnerstag entscheiden. Dann gibt es die medizinische Freigabe oder weitere Tage Bettruhe.

