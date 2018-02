Fischer: Alle Konzerte vor Wien-Gig abgesagt

Drei Absagen in Folge, insgesamt fünf Shows gecancelt: Helene Fischer laboriert an einem Infekt, kann nicht singen. Erst sagte sie zwei Termine ab, dann wurden drei daraus. Am Samstag zu Mittag flogen die nächsten Termine, der am Samstag (10.2.) und am Sonntag von der Liste.

Umfrage Finden Sie es früh genug, dass Fans zu Mittag vor dem Konzert informiert werden? Das ist eine Frechheit. Wenn man von weiter her anreist ist man schon längst unterwegs bis die Absage kommt

Lasst doch Helene in Ruhe. Die Frau ist krank!

Das ist nett von Helene Fischer. Sie versucht bis zum letzten Augenblick ihre Shows zu singen

So schnell kommt und geht Heiserkeit doch nicht, oder?

Das interessiert mich nicht, ich würde sowieso nie freiwillig in ein Helene-Fischer-Konzert gehen

Am Montag hat die Sängerin keinen Termin, doch am Dienstag sollte sie ihre Fans in der Wiener Stadthalle zum Toben bringen.

Für die Wiener Fans beginnt jetzt eine Zeit des Daumen-Drückens. Wenn es der blonden "Atemlos"-Interpretin nicht bald besser geht, könnte es auch in Österreich zu Absagen kommen.

Versprochen wurde, dass die Berlin-Gigs nachgeholt werden. Das kann jetzt zum Problem werden, denn die Mercedes-Benz-Halle in Berlin hat keine in nächster Zukunft kaum Termine frei. Bis Mittwoch soll eine Lösung gefunden werden. Doch vorsorglich wird schon jetzt den Fans angeboten, ihnen ihr Geld zurückzugeben.

