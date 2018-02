Fans sauer: Fischer-Shows wackeln, kaum Info

Helene Fischer ist verschnupft und heiser. Die Termine ihrer aktuellen Tour purzeln einer nach dem anderen. Bescheid gegeben,welche Shows ausfallen wird immer erst wenige Stunden vorher - und das inzwischen schon zum wiederholten Mal. Das regt viele der Fans, die sich Tickets gekauft haben, auf.

Umfrage Finden Sie es früh genug, dass Fans zu Mittag vor dem Konzert informiert werden? Das ist eine Frechheit. Wenn man von weiter her anreist ist man schon längst unterwegs bis die Absage kommt

Lasst doch Helene in Ruhe. Die Frau ist krank!

Das ist nett von Helene Fischer. Sie versucht bis zum letzten Augenblick ihre Shows zu singen

So schnell kommt und geht Heiserkeit doch nicht, oder?

Das interessiert mich nicht, ich würde sowieso nie freiwillig in ein Helene-Fischer-Konzert gehen

Erst fielen die Shows am 6. und 7. Februar aus. Andere Stars werden für so etwas beschimpft, doch Fischer-Fans halten zu ihrem blonden Idol. Auf Instagram wünschte ihr ihr Publikum gute Besserung. "Gesundheit geht vor", fanden selbst jene, die bereits Tickets für die Shows in der Tasche hatten.

Fans saßen schon im Zug, dann kam die Absage

Doch am Freitag wurde die nächste Berlin-Show gecancelt. Was den Fans sauer aufstieß, ist, dass die Absage den Gig am gleichen Tag betraf. Das war so kurzfristig, dass Fans, die von weiter her anreisten, schon im Zug saßen bis sie mitbekamen, dass ihr Konzertabend geplatzt ist. Da begannen die ersten, böse Kommentare in Helene Fischers Social Media Accounts zu hinterlassen.

Info für Samstag kommt am Samstag zu Mittag

Schon am Freitag wurde angedeutet, dass auch die Auftritte am Samstag und Sonntag wackeln könnten. Infos soll es am Samstag zu Mittag geben. Doch das erfährt man nicht auf Helenes Social-Media-Accounts sondern nur auf der Seite der Mercedes-Benz-Arena in Berlin. Die Konzertgeher die Tickets für Samstag haben, scharren mit den Hufen, wollen endlich wissen, ab ihr Abend ruiniert ist. Zwar sollen die ausgefallenen Konzerte nachgeholt werden, Termin können die Veranstalter aber noch keinen nennen.

Wien-Auftritte rücken näher

Für die österreichischen Fans wird es schon langsam auch brenzlig. Die Shows am Samstag und Sonntag sind die letzten beiden, bevor der "Atemlos"-Star nach nur einem Tag Pause am Dienstag in der Stadthalle trällern soll. Wenn es Fischer nicht bald besser geht, könnte sie auch in Wien ausfallen. Für Helene wie auch für die Fans in Österreich heißt es jetzt: Abwarten und (Kamillen-)Tee trinken.

