Helenes Tänzer: "Sie ist am Weg der Besserung"

Trainieren statt abwarten! Nachdem Helene Fischer ihre beiden ersten Wien-Konzerte (13. und 14.2.) krankheitsbedingt absagen musste, haben die 20 Tänzer quasi frei - quasi.

Denn die Bewegungsfanatiker verbringen ihren Tag kurzerhand im John-Harris-Studio am Schillerplatz, wo sie ihre Muckis stählen. Das Ziel: Für die noch ausstehenden Helene-Shows so fit wie möglich zu sein!

"Sind schon ganz hibbelig"

Frei nach dem Motto: "Wer rastet, der rostet", geben die Profis sportlich Vollgas. "Wir haben durch die mittlerweile sieben abgesagten Konzerte gut eine Woche nicht gearbeitet und sind schon ganz hibbelig!", so eine der Tänzerinnen.

Helene Fischer am Weg der Besserung?

Doch die Crew zeigt sich optimistisch: "Wir drücken die Daumen, dass wir vom 16. bis zum 18. Februar in Wien auftreten können. Wir glauben, dass Helene am Weg der Besserung ist!" Genaueres wissen die Tänzer auch nicht, selbst von der Konzertabsage haben sie erst am Tag davor erfahren.

Am Dienstagabend geht's zur Probe in die Stadthalle. Am Mittwoch haben sie einen Ruhetag (den sie sicher auch im Fitnessstudio verbringen), am Donnerstagabend fällt dann die große Entscheidung: Finden die letzten drei Wien-Konzerte statt?

Fischers Partner Florian Silbereisen (36) machte sich unterdessen laut einem Bericht der "Bild"-Zeitung auf den Weg nach Wien. "Ich versuche mit ganz viel Hühnersuppe und Ingwerwasser zu helfen, dass die Stimme so schnell wie möglich wieder perfekt klingt", so Silbereisen gegenüber "Bild".

Am Anfang stand ein Infekt

Am 7. Februar verkündete die Schlagersängerin auf Instagram, dass sie wegen eines akuten Infekts nicht auftreten könne: "Ich habe mir einen Infekt in den oberen Atemwegen eingefangen, dieser zwingt mich in die Knie und das Leben beweist mir aufs Neue: ich bin nicht unverwundbar!" In der Folge wurden die Konzerte am vergangenen Dienstag, Mittwoch und Freitag abgesagt.

Am Samstagnachmittag – nur Stunden vor dem angesagten Konzert – kam dann die nächste schlechte Nachricht für Fischer-Fans: "Trotz intensiver medizinischer Betreuung hat sich Helenes Gesundheitszustand entgegen aller Erwartungen nicht verbessert. Wir haben uns nun schweren Herzens dazu entschlossen, auch die beiden restlichen Konzerte, heute 10. Februar und morgen 11. Februar in Berlin abzusagen."

Die Bühne in Wien wird trotzdem aufgebaut

In Wien waren ursprünglich fünf Shows geplant, von Dienstag bis

Sonntag. Die ersten beiden sind bereits abgesagt worden.

Dennoch: "Die Technik ist in Wien angekommen, wir bauen auf", schreibt das Management auf Facebook. Am Sonntag dürfte Helene Fischer im Wiener Ritz-Carlton eingecheckt haben.