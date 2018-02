Helene Fischer: Diese Optionen haben Fans jetzt

Die zwei abgesagten Wien-Konzerte haben für viele Fans neben der emotionalen Enttäuschung auch logistische Umständlichkeiten sowie zusätzliche Kosten erzeugt. Für all das gibt es leider keinerlei Kompensation.

Die Tickets für die beiden ausgefallenen Termine gelten natürlich in chronologisch richtiger Reihenfolge auch für die beiden Tage im Herbst. Auch die Platzeinteilung wird 1:1 übernommen.

Rückgabe bis 14 Tage vor Ersatztermin

Wer an den zwei nun fixierten Ersatzterminen keine Zeit hat, der kann schon gekaufte Karten an den jeweiligen Vorverkaufsstellen, an denen man sie erworben hat, zum vollen Kaufpreis inklusive Vorverkaufsgebühren zurückgeben. Dabei ist lediglich zu beachten, dass eine Rückgabe nur bis 14 Tage vor dem Ersatztermin gestattet ist. Ein Umtausch für einen anderen Termin ist nicht möglich.

Sollte man Tickets über eBay gekauft haben, muss man sich im Fall einer Rückgabe an den Verkäufer wenden, was sich in Einzelfällen sicherlich als schwierig erweisen werden kann.

Möglichst originalgetreu

Karten, auf denen der Name des Käufers steht, können ohne weiteres weitergegeben werden. Der Name muss durchgestichen und durch den aktuellen ersetzt werden. Auch schon gekaufte VIP-Packages behalten alle darin angebotenen Leistungen.

Obwohl die zeitliche Distanz von mehr als einem halben Jahr zwischen den Terminen liegt, wird man versuchen, die Show so originalgetreu wie möglich noch einmal auf die Bühne zu bringen.

(baf)