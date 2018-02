Rätseln um Helene Fischer: Finden Wien-Shows statt?

Tritt sie auf? Tritt sie nicht auf? Die Fans hängen weiterhin in der Luft. Seit der Entschuldigung an die österreichischen Anhänger meldete sich die Schlagerqueen nicht mehr. Am Freitag soll aber die Bombast-Show in der Wiener Stadthalle über die Bühne gehen. Bislang gibt es aber keine Informationen, ob das Konzert stattfinden wird oder nicht.

Umfrage Helene Fischer sagt Shows in Wien ab: Sind Sie betroffen? Ja, ich habe eine Karte für Dienstag (13.) bzw. Mittwoch (14).

Hoffentlich nicht. Habe Karten für eine der späteren Shows.

Nein. Habe keine Tickets mehr bekommen.

Nein. Ihre Musik ist ganz und gar nicht mein Fall.

Arzt entscheidet ob Show stattfindet

Sieben Shows hat Helene bereits abgesagt, zwei davon in Wien. Drei Auftritte in der Bundeshauptstadt stehen noch aus. Doch ist sie schon wieder fit genug?

Das Management hüllt sich weiterhin in Schweigen - auch nach mehrmaligen Anfragen von "heute.at".

Am Donnerstagnachmittag wird ein Arzt die Schlagerqueen nochmal kontrollieren. Er wird dann entscheiden, ob Helene auftreten kann oder nicht.

Selbst wenn die Sängerin sich selbst als fit genug betrachtet, müsste sie auf den Arzt hören. Der Grund: Tritt Fischer auf, wird dann wieder krank und müsste anschließend weitere Konzerte absagen, dann würde die Versicherung wohl nicht mehr greifen.

Fans werden ungeduldig

Was bedeutet das konkret? Durch die Absagen entstehen enorme Kosten. Von einem Verlust um die vier Millionen Euro ist die Rede. Dank der Versicherung ist diese Summe höchstwahrscheinlich gedeckelt. Somit entstehen für den Veranstalter auch keine neuen Kosten bei den Nachholkonzerten.

Es könnte aber dennoch ein Schaden für Helene entstehen: Die Fans werden allmählich ungeduldig. Trotz vieler Genesungswünsche finden sich unter den Facebook-Kommentaren einige Anhänger, die sich ein wenig im Stich gelassen fühlen.







Läuft das Prozedere wie zuletzt ab, dann sollte eine Entscheidung um 17 Uhr feststehen. Für Fans, die aus entfernteren Regionen extra nach Wien reisen, könnte es da schon zu spät sein. Sie bleiben im schlimmsten Fall auf den Reisekosten sitzen.



(slo)