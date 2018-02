Wunder-Arzt aus den USA soll Helene Fischer heilen

Tausende Fans der Schlagersängerin sorgen sich seit mehr als einer Woche um ihr Idol. Denn nachdem Fischer in der vergangenen Woche bereits alle fünf Konzerte in Berlin absagen musste, fielen nun auch schon zwei der fünf geplanten Wien-Shows ins Wasser. Ob die 33-Jährige die drei anstehenden Termine in der Wiener Stadthalle am Wochenende wahrnehmen wird können, ist nach wie vor nicht sicher.

Grund für den Ausfall der sympathischen Blondine ist eine "Infektion der oberen Atemwege". Die scheint besonders hartnäckig zu sein und der Sängerin ordentlich zuzusetzen. Am Montag musste sie ihren Krankenstand auf Anraten eines Arztes um mindestens zwei weitere Tage verlängern.

Laut "Bild"-Zeitung soll jetzt sogar extra ein Arzt aus den USA eingeflogen worden sein. Aber kann der Spezialist die Sängerin wieder rechtzeitig fit machen? Über den tatsächlichen Gesundheitszustand Fischers gibt es nur wenig Information.

Bislang sind rund 100.000 Fans von den Absagen betroffen. Für die beiden ausgefallenen Wien-Konzerte gibt es bislang keinen Ersatztermin. Spätestens Donnerstag wird darüber entschieden, ob Fischer die drei noch ausstehenden Konzerte in Wien absolvieren kann oder nicht.

(baf)