Helene kommt: Wien-Termine für Ersatzshows fix

Tagelang waren ihre Fans "atemlos": Helene Fischer hat es Mitte Februar erwischt - sie musste ihre Mega-Tour für kurze Zeit unterbrechen. Neben fünf Konzerten in Berlin, mussten auch zwei Wien-Shows abgesagt werden.

Jetzt ist klar: Helene kommt zurück. Und zwar am 11. und 12. September.

Fans verägert

Kurzzeitig war nicht mal klar, ob die Schlagerkönigin überhaupt ihre abgeblasenen Konzerte nachholen wird. Der Veranstalter sprach nämlich zunächst von "eventuellen Ersatzterminen". Das verärgerte viele Fans, weil sie sich zu dem Zeitpunkt zum wiederholten Male im Stich gelassen fühlten.

Tatsächlich wurden die in Berlin geplanten Ersatzshows verschoben. Statt am 10. und 11. März in der deutschen Hauptstadt zu singen, verlegt sie auch diese Termine in den Spätsommer. In Berlin holt sie ihre Konzerte vom 4. bis zum 9. September nach.

Jetzt sollten sich die Gemüter aber wieder gelegt haben. Trotz Kommunikationsprobleme ist sicher: Helene lässt ihre Fans aus Österreich nicht hängen. Sie wird die Stadthalle wieder zum Beben bringen.

Wer sich jetzt schon für die Wien-Shows bereit machen möchte: "Heute.at" tickerte die Comeback-Show nach der Krankheit live. Den Ticker können sie hier nachlesen.

(slo)