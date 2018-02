Helene Fischer krank, Konzerte abgesagt

Wie Helene Fischer auf ihrer Facebook-Seite bekanntgab, fallen zwei ihrer Konzerte aus.

Umfrage Sind Sie ein Helene Fischer-Fan? Ja, Helene Fischer ist super.

Ich höre mir gelegentlich einen Song von ihr an.

Nein, mit Schlager kann ich nichts anfangen.

"Leider können die geplanten Konzerte von Helene Fischer am heutigen 06.02. und morgigen 07.02.2018 in der Mercedes-Benz Arena Berlin aufgrund eines akuten Infektes nicht stattfinden. Aktuell wird versucht, Ersatztermine zu finden und diese kurzfristig bekanntzugeben. Nach aktuellem Stand finden die Konzerte vom 09.02. bis 11.02.2018 planmäßig statt. Weitere Informationen folgen in Kürze. Wir bitten um Verständnis.", heißt es in der offiziellen Mitteilung.

Husten, Schnupfen, Heiserkeit

Ihre Konzerte von 13. bis 18. Februar in der Wiener Stadthalle sollen demnach wie geplant stattfinden. Laut "Bild"-Informationen hat sie Husten und Schnupfen. Zudem soll sie unter Heiserkeit leiden. Bereits bei ihrem letzten Konzert sei den Zuschauern aufgefallen, dass Helene Fischer Probleme mit ihrer Stimme hat.

In den sozialen Netzwerken haben ihr bereits zahlreiche Fans gute Besserung gewünscht.

So heiß war die Bambi-Verleihung 2017

(red)