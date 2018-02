Helene Fischer in Wien: Arzt-Check am Nachmittag

Aus gesundheitlichen Gründen musste Schlager-Superstar Helene Fischer bereits ein halbes Dutzend Konzerte in Deutschland ausfallen lassen - "heute.at" berichtete hier. In Wien soll sie am Dienstag erstmals wieder auf der Bühne stehen.

Fischer selbst ist bereits in Wien angekommen. Der Bühnenaufbau für Dienstag hat bereits begonnen, hieß es am Montag vom Management gegenüber "Heute". Der ausschlaggebende Segen der Ärzte steht aber noch aus. Am Montagnachmittag werde mit Medizinern aus Deutschland konferiert und dann eine Entscheidung getroffen.

Helene Fischer live

Fans sind zwischen Bangen und Hoffen. Fischers Konzerte sind heiß erwartet, gleichzeitig wünschten zahlreiche Fans ihrem Idol auf sozialen Netzwerken gute Besserung und betonten "Gesundheit geht vor".



(red)