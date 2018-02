Helene Fischer sagt erneut Konzert ab

Wie schlecht geht es Helene Fischer wirklich? Erst vor wenigen Tagen sagte sie zwei Konzerte in Deutschland ab. Nun fällt die nächste Show, die am Freitag, den 9. Februar in Berlin stattfinden sollte, aus. Das gab Helene Fischer auf ihrer Facebook-Seite bekannt. Die Schlagersängerin ist noch immer krank.

"Leider muss auch das für heute geplante Konzert von Helene Fischer am 09.02. in der Mercedes-Benz Arena Berlin, aufgrund des anhaltenden akuten Infektes der Künstlerin, abgesagt werden.

Aktuell wird versucht, auch für dieses Konzert einen Ersatztermin zu finden, und diesen kurzfristig bekanntzugeben.

Inwieweit die Konzerte am Samstag, 10.02.2018, und Sonntag, 11.02.2018, stattfinden können, wird schnellstmöglich bekannt gegeben", heißt es in der offiziellen Mitteilung.

Laut "Bild" sollen die ausgefallenen Konzerte am 10. und 11. März nachgeholt werden.

Findet Wien-Konzert statt?

Ihre Shows von 13. bis 18. Februar in der Wiener Stadthalle sollten stattfinden. Erst vor wenigen Tagen meldete sich die Sängerin auf Instagram und entschuldigte sich bei ihren Fans für ihre ausgefallenen Konzerte.

Sie erklärte, dass sie sich einen Infekt in den oberen Atemwegen eingefangen habe und daher nicht auftreten könne.

Folgende Gegenstände sind beim Konzert verboten

Falls das Konzert in Wien plangemäß stattfindet, sind folgende Sicherheitsmaßnahmen zu beachten.

Als Faustregel gilt: Alles, was man nicht ins Flugzeug mitnehmen darf, sollte man auch zum Helene Fischer Konzert nicht dabei haben, d.h. keine Waffen, keine Getränke (bis max. 0.5 Liter), keine entflammbaren Flüssigkeiten.

Große Taschen (größer als Din A4), iPads, Audio- oder Videorekorder, iPads, Laserpointer, Nietengürtel, sperrige Gegenstände (z.B. Kinderwagen) und Regenschirme dürfen ebenso NICHT mitgenommen werden. Der Einlass in die Halle wird bereits um 18:00h beginnen.

