Fans nicht glücklich mit Ersatzterminen von Helene

Fünf Shows in Berlin und zwei Wien-Gigs musste Helene Fischer Mitte Februar wegen einer hartnäckigen Atemwegserkrankung absagen.

Eine Woche später wurden nun die Ersatztermine für die ausgefallenen Konzerte präsentiert. Und die sorgen für zahlreiche enttäuschte Fans. Denn die 33-jährige Schlagerqueen holt die sieben Shows erst Anfang September nach.

"Seid ihr nicht ganz bei Trost", fragt ein Fan auf Facebook. "Ich glaub das ist ein schlechter Scherz", tut eine Frau ihre Enttäuschung auf Facebook kund. Ähnliche Kommentare finden sich zuhauf unter der offiziellen Ankündigung der Erstarttermine auf Facebook.

Andere sehen die Sache lockerer, freuen sich, dass die Shows fix nachgeholt werden und nehmen ihr Idol vor Anfeindungen in Schutz.

Trotz der zahlreichen negativen Kommentare wird sich wohl nichts an den Terminen ändern. In Wien werden die beiden Konzerte am 11. und 12. September 2018 nachgeholt.

(baf)