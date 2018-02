Helene Fischer krank - woran sie in Wien leidet

Wechselbad der Gefühle: Enttäuschung über die Absage der ersten beiden Wien-Konzerte und Sorge um ihr Idol wechseln sich derzeit bei Fans von Helene Fischer ab. Die Schlager-Queen mit der blonden Mähne hat massive Probleme mit ihrer Stimme, bringt derzeit kaum einen Ton hinaus.

Heiserkeit und Stimmverlust können viele Ursachen haben, erklärt Netdoktor-Experte Dr. Ludwig Kaspar. Gefährdet sind nicht nur Sänger, auch Otto Normalverbaucher ist davor nicht gefeit. Besonders in der Erkältungszeit sind viele betroffen. Die Diagnose heißt dann, wie bei Helene Fischer, "Infektion der oberen Atemwege".

Stimmbänder können nicht richtig schwingen

Meistens beginnt es mit einem Kitzeln in der Nase, oft kratzt auch der Hals. Breiten sich die Viren auf die Luftröhre aus, ist nach kurzer Zeit auch der Kehlkopf betroffen: hier liegen die zarten Stimmlippen. Normalerweise strömt die Luft beim Ausatmen aus der Lunge Richtung Kehlkopf und bringt die Stimmbänder zum Schwingen, so Kaspar. "Dieses Schwingen erzeugt letztlich die Stimme. Sind die Stimmbänder entzündet, können sie nicht mehr richtig schwingen."

"Wunderarzt" für Helene Fischer

Helene Fischer lässt laut deutschen Medien einen "Wunderarzt" aus den USA einfliegen, der die 33-Jährige wieder zum Goldkehlchen machen soll. Schade für die Fans: Wer heiser ist oder die Stimme bereits großteils verloren hat, der sollte weder sprechen, noch flüstern – geschweige denn singen. Und daran kann selbst der Mediziner aus Amerika nichts ändern.

Am Anfang stand ein Infekt

Am 7. Februar verkündete die Schlagersängerin auf Instagram, dass sie wegen eines akuten Infekts nicht auftreten könne: "Ich habe mir einen Infekt in den oberen Atemwegen eingefangen, dieser zwingt mich in die Knie und das Leben beweist mir aufs Neue: ich bin nicht unverwundbar!" In der Folge wurden die Konzerte am vergangenen Dienstag, Mittwoch und Freitag abgesagt.

Am Samstagnachmittag – nur Stunden vor dem angesagten Konzert – kam dann die nächste schlechte Nachricht für Fischer-Fans: "Trotz intensiver medizinischer Betreuung hat sich Helenes Gesundheitszustand entgegen aller Erwartungen nicht verbessert. Wir haben uns nun schweren Herzens dazu entschlossen, auch die beiden restlichen Konzerte, heute 10. Februar und morgen 11. Februar in Berlin abzusagen."

Die Bühne in Wien wird trotzdem aufgebaut

In Wien waren ursprünglich fünf Shows geplant, von Dienstag bis

Sonntag. Die ersten beiden sind bereits abgesagt worden.

Dennoch: "Die Technik ist in Wien angekommen, wir bauen auf", schreibt das Management auf Facebook. Am Sonntag dürfte Helene Fischer im Wiener Ritz-Carlton eingecheckt haben.

