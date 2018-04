Helene Fischer holt sich ihren 17. ECHO ab

Insgesamt wurden in 22 Kategorien ein Echo vergeben. Sheeran erhielt seine drei für das "Album des Jahres" ("Divide"), den "Hit des Jahres" ("Perfect") und als "Künstler International".

Weitere Gewinner waren Helene Fischer ("Schlager"), Mark Forster ("Künstler Pop National") und Alice Merton ("Künstlerin Pop National"). Toten Hosen-Sänger Campino nutzte seine Dankesrede für den Preis in der Kategorie "Rock National", um die beiden Rapper Farid Bang und Kollegah für ihre Texte zu kritisieren.

Das Duo war im Vorfeld der Veranstaltung durch teilweise recht grenzwertige Texte aufgefallen, holte sich allerdings wenig später den Echo in der Kategorie "HipHop/Urban National" und ätzten gegen Campino zurück.

Helene Fischer holte sich ihren bislang 17. Echo und baute somit ihren Vorsprung auf die Kastelruther Spatzen weiter aus. Die Volksmusikanten aus Südtirol halten bislang bei 13 Auszeichnungen. Platz drei der ewigen Echo-Bestenliste teilen sich Herbert Grönemeyer und die Toten Hosen mit je 11 Preisen.

Album des Jahres

Helene Fischer – Helene Fischer

The Kelly Family – We Got Love

Kollegah & Farid Bang – Jung Brutal Gutaussehend 3

Ed Sheeran – Divide

Die Toten Hosen – Laune der Natur

Hit des Jahres

Bausa – Was Du Liebe Nennst

Luis Fonsi Feat. Daddy Yankee – Despacito

Imagine Dragons – Thunder

Ed Sheeran – Perfect

Ed Sheeran – Shape Of You

Künstler Pop National

Mark Forster – Tape

Peter Maffay – MTV Unplugged

Johannes Oerding – Kreise

Adel Tawil – So Schön Anders

Wincent Weiss – Irgendwas Gegen Die Stille

Künstlerin Pop National

Yvonne Catterfeld – Guten Morgen Freiheit

Julia Engelmann – Poesiealbum

Lina – Ego

Alice Merton – No Roots

Kerstin Ott – Herzbewohner

Band Pop National

Deine Freunde – Keine Märchen

Die Lochis – #Zwilling

Milky Chance – Blossom

Radio Doria – 2 Seiten

Söhne Mannheims – MannHeim

Schlager

Andrea Berg – 25 Jahre Abenteuer Leben

Fantasy – Bonnie & Clyde

Helene Fischer – Helene Fischer

Maite Kelly – Sieben Leben Für Dich

Ben Zucker – Na Und

Volkstümliche Musik

Amigos – Zauberland

Kasalla – Mer Sin Eins

Kastelruther Spatzen – Die Tränen Der Dolomiten

Santiano – Im Auge Des Sturms

Voxxclub – Donnawedda

Hip-Hop/Urban National

187 Strassenbande – Sampler 4

Kollegah & Farid Bang – Jung Brutal Gutaussehend 3

Kontra K – Gute Nacht

Raf Camora – Anthrazit

Spongebozz – Started From The Bottom/Krabbenkoke Tape

Dance National

Alle Farben – Bad Ideas, Little Hollywood

Alex Christensen & The Berlin Orchestra – Classical 90s Dance

Gestört Aber Geil – #Zwei

Felix Jaehn – I

Robin Schulz – Uncovered

Rock National

Beatsteaks – Yours

Eisbrecher – Sturmfahrt

Kraftklub – Keine Nacht Für Niemand

SDP – Die Bunte Seite Der Macht

Die Toten Hosen – Laune Der Natur

Künstler International

Jason Derulo – If I‘m Lucky, Tip Toe, Swalla

Eminem – Revival

Luis Fonsi – Despacito & Mis Grandes Exitos

Michael Patrick Kelly – ID

Ed Sheeran – Divide

Künstlerin International

Camila Cabello – Camila

Dua Lipa – Dua Lipa

Rita Ora – Your Song, Anywhere

P!nk – Beautiful Trauma

Taylor Swift – Reputation

Band International

Depeche Mode – Spirit

Imagine Dragons – Evolve

The Kelly Family – We Got Love

Linkin Park – One More Light

Sunrise Avenue – Heartbreak Century

Newcomer National

Bausa – Powerbausa

Rin – Eros

Wincent Weiss – Irgendwas Gegen Die Stille

Ben Zucker – Na Und?!

Zuna – Mele7

Newcomer International

Camila Cabello – Camila

DJ Khaled – Grateful

Luis Fonsi – Despacito & Mis Grandes Exitos

French Montana – Jungle Rules

Ofenbach – Be Mine, Katchi

Produzent National

Thorsten Brötzmann (und weitere) – Helene Fischer

Cratez (und weitere) – Powerbausa

Andreas Herbig (und weitere) – So Schön Anders

Peter Keller (und weitere) – MTV Unplugged

Alexis Troy (und andere) – Eros

Bestes Video National

Bausa, Adal Giorgis/1Take Films – Was du Liebe nennst

Beatsteaks feat. Deichkind, Auge Altona/Mookwe – L auf der Stirn

Kat Frankie, Julia Patey/Massuda Kassem (Mutter & Vater) – Bad Behaviour

Fünf Sterne Deluxe, Roman Schaible/Paul‘s Boutique – Moin Bumm Tschack

Marteria feat. Teutilla, Specter Berlin/Sascha Pollack – Aliens

Kritikerpreis National

Casper – Lang lebe der Tod

Feine Sahne Fischfilet – Sturm & Dreck

Nils Frahm – All Melody

Haiyti – Montenegro Zero

Tocotronic – Die Unendlichkeit

(baf)