Helene Fischer ließ den Ischgler Schnee schmelzen

Das "Top of the Montain Concert" auf der Idalpe in 2.300 Metern Seehöhe über Ischgl zog in diesem Jahr ein Rekordpublikum an. 26.000 Fans wollten Helene Fischer sehen.

Von der beeindruckenden Tiroler Bergkulisse sichtlich angetan zündete die 33-Jährige ein Hitfeuerwerk, dass die Gletscher der Umgebung zum Schmelzen brachte. Obwohl sich Fischer outfitmäßig nicht ganz so stilsicher zeigte wie sonst (Cowboyhut samt Fell-Weste, die aus den erlegten Stiefeln Hansi Hinterseers genäht wurde), wurde sie vom Publikum frenetisch gefeiert.

Neben all ihren eigenen Krachern gab es auch, wie bei Fischer üblich, viele Coverversionen zu hören. Die Schlagerqueen überraschte die österreichischen Fans auch mit ihrer Interpretation des Hubert von Goisern-Klassikers "Heast as net".

Nach knapp zwei Stunden war die Schlagerparty auf der Idalpe dann auch wieder vorbei. Die Veranstalter werden es schwer haben, die Stimmung und den Besucherrekord im nächsten Jahr zu toppen.





(baf)