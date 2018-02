Helene Fischer sagt Wien-Konzerte ab

Was viele Fans befürchteten, ist nun eingetreten. Helene Fischer sagt zwei ihrer Wien-Shows ab. Aus gesundheitlichen Gründen musste die Schlagerqueen bereits ein halbes Dutzend Konzerte in Deutschland ausfallen lassen, jetzt sind leider auch ihre Wien-Gigs vom Ausfall betroffen.

Konkret geht es um die beiden in der Wiener Stadthalle geplanten Konzerte am Dienstag und Mittwoch (13. und 14.2.). Die Shows fallen ersatzlos aus. Bis zum Wochenende werden mögliche neue Termine bekannt gegeben.

"Helene Fischer hat heute erneut ihren Arzt konsultiert und leider müssen auf sein Anraten hin auch die ersten beiden Konzerte in Wien am Dienstag und Mittwoch abgesagt werden. Aktuell gibt es noch keine Nachholtermine. Wir hoffen jedoch, hierzu bis zum Wochenende eine finale Information bekannt geben zu können", heißt es in einer Aussendung.

Ob die Shows am 16., 17. und 18.2. stattfinden werden, war zunächst unklar. Bis spätestens Donnerstagabend soll darüber informiert werden.

