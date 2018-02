Helene ist krank in Wien und ihr Florian feiert

Die Fans sorgen sich um die Schlagerkönigin. Ihr Gesundheitszustand scheint sich nicht sonderlich gebessert zu haben, weshalb vorsorglich zwei Konzerte in Wien abgesagt wurden. Zuvor strich man bereits vier Shows in Berlin.

Umfrage Helene Fischer sagt Shows in Wien ab: Sind Sie betroffen? Ja, ich habe eine Karte für Dienstag (13.) bzw. Mittwoch (14).

Hoffentlich nicht. Habe Karten für eine der späteren Shows.

Nein. Habe keine Tickets mehr bekommen.

Nein. Ihre Musik ist ganz und gar nicht mein Fall.

Während Helene krank in Wien ist, macht ihr Liebster Party in Köln. Florian Silbereisen ließ es sich offenbar nicht nehmen beim Karnevals-Umzug dabei zu sein. Auf Facebook postete er ein Foto von sich im Römer-Outfit mit der Nachricht "Alaaf us Kölle".

Fans empört

Viele seiner Fans wünschen ihm Spaß, doch einige zeigen wenig Verständnis für diese Aktion. Eine Userin schrieb: "Du feierst Karneval in Köln? Während deine Freundin um ihre Gesundheit kämpft?" Eine weitere Nutzerin meint: "Na viel Spaß. Helene krank und du machst Party."

Stress hat Florian keinen: Derzeit hat der Schlagersänger keine Konzerte geplant. Weshalb er aber nicht bei seiner Helene in Wien ist, ist unklar. Vielleicht wollte er sich einfach nicht anstecken.

(slo)