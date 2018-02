Helene tritt auf, aber Fans sind trotzdem sauer

Lange haben die Anhänger in Österreich gezittert, ob die Shows in Wien erneut abgesagt werden oder nicht. Am Donnerstag um kurz vor 20 Uhr dann die erlösende Nachricht: Helene ist wieder fit.

Die Nachricht des Veranstalters Semmel Concerts stößt den Fans aber ein wenig sauer auf:

"Wir freuen uns sehr, Euch heute mitteilen zu können, dass Helene ab morgen, Freitag, den 16.02.2018, ihre Tournee fortsetzen kann. Eine finale Information zu eventuellen Ersatzterminen für die beiden ausgefallenen Wien-Shows und die fünf Konzerte in Berlin folgt im Laufe der nächsten Woche."

Auf den ersten Blick - kein Problem. Doch der Teufel liegt im Detail. Es wird nämlich von "eventuellen" Ersatzterminen gesprochen. Was die deutschen Fans besonders stört: Es werden alle fünf Konzerte erwähnt.

Eigentlich sollten zwei Nachholtermine bereits feststehen - am 10. und 11. März wollte Helene Berlin nochmal einen Besuch abstatten. Nun scheint es so, als ob das nicht so ganz fix sei.

Absicht oder unglücklich formuliert? Wie dem auch sei, die Fans fühlen sich wieder einmal hängen gelassen. Bereits mehrere Male wurde der Veranstalter in den vergangenen Tagen wegen kurzfristiger Absagen und unklarer Aussagen kritisiert.

Auf Facebook finden sich so zwischen den Genesungswünschen zahlreiche Kommentare, die nach Klarheit verlangen:









(slo)