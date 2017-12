Ist das das epischste Musikvideo von 2017?

Das Action-Abenteuer "Jumanji: Welcome to the Jungle" startet in den Kino-Charts durch. Multitalent Jack Black spielt nicht nur mit sondern hat zusammen mit Popstar Nick Jonas auch gleich einen Filmsong beigetragen.

Umfrage Ist "Jumanji Jumanji" das epischste Musikvideo von 2017? Aber hallo! Und wie!

Ich hasse Jack Black und habe keinen Humor

Es gab noch andere Musikvideo?

Na jaaaaa

Netter Versuch, aber gähn

Nein, viel genialer war noch... (steht in meinem Kommentar)

Ich hasse Jack Black und habe keinen Humor

Wie bei Jack Black nicht anders zu erwarten, ist die Devise im dazugehörigen Musikvideo "Klotzen, nicht kleckern". Neonlicht-Elektro-Luftgitarren, Explosionen und herrlich schlechte Greenscreen-Effekte machen das Video in bester Jack-Black-Manier zum gekonnten Trash-Feuerwerk der Sonderklasse.

Fans des kugeligen Rock-Clowns werden sofort an die legendären Musikvideos von Jack Blacks Band Tenacious D. erinnert.

Die einzige Frage, die noch bleibt: Ist das das epischste Musikvideo des Jahres 2017? Nein? Dann schreibt uns euren Favorit in die Kommentare!