Ist die Spice Girls Reunion abgeblasen?

So manchem Kind der Neunziger standen mit Sicherheit Tränen in den Augen, als die Reunion der Spice Girls endlich konkrete Formen annahm. Posh alias Victoria Beckham ziere sich zwar noch ein wenig, hieß es vor wenigen Wochen, aber die Rückkehr des Popkollektivs sei beschlossene Sache. Sogar von einem Gig bei der Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle war die Rede.

Alles Schall und Rauch, wie nun zu befürchten steht. In einem Interview mit "The Sun" verriet Mel C alias Melanie Chisholm alias Sporty Spice: "Victoria hat es recht deutlich gesagt, [die Wiedervereinigung] ist etwas, das sie gerade nicht machen will."

"Es ist kompliziert"

Die Spice Girls ohne Posh wären (laut Manager Simon Fuller) zwar vorstellbar, aber unwahrscheinlich. "Ich denke es müssen alle fünf sein, es ist kompliziert", meinte Mel C dazu.

"Es ist eine sehr frühe Phase, wir sprechen derzeit nicht über neue Musik oder eine gemeinsame Tour. Wir haben uns nur zusammengesetzt, um das alte Feuer wieder zu entfachen und mit Simon zu arbeiten."

Kein Konzert 2018, auch nicht für die Royals

Die Fans sollten sich darauf einstellen, 2018 kein Konzert der Spice Girls zu erleben, warnte Mel C. Auch bei der royalen Hochzeit sei - entgegen Angaben von Mel B - nichts geplant. "Ich denke, Mel hat einfach ein bisschen herumgescherzt", erklärte Chisholm.

Ein Ablenkungsmanöver oder die traurige Wahrheit? Spätestens wenn sich Meghan Markle und Prinz Harry das Ja-Wort geben, wissen wir es.

