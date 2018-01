Jack White meldet sich mit neuer Musik zurück

Der 42-jährige Musiker hat mit "Connected by Love" den ersten Track seines neues Albums "Boarding House Reach" in die Läden gebracht. Eigentlich sollte der Song "Infected by Love" heißen - doch White entschied sich dagegen als er merkte, dass das Ganze doch eher nach einer Geschlechtskrankheit klingt.

Doch keine Geschlechtskrankheit

Er erklärte im Interview mit "Rolling Stone": "Ich dachte mir 'Hmm, die Leute werden diese Metapher nicht verstehen, sie werden fragen, ob ich eine Geschlechtskrankheit oder sowas habe.' Es hätte dem Rest der Message schaden können, wenn ich das als die Hauptsache behalten hätte. Also habe ich 'Infected' zu 'Connected' geändert und nahm dann das als Grundlage".

Der ehemalige White Stripes-Frontmann hat den Song in seinem Apartment in der Musik-Metropole Nashville geschrieben, wo er normalerweise immer die Kreativität fließen lässt. Über den Arbeitsprozess verriet er im Gespräch: "Ich fing einfach an, Noten laut zu summen und dabei aus dem Fenster zu starren. Danach kann man es nicht wirklich erklären. Du musst einfach aus dem Weg gehen und es passieren lassen. Und du merkst gar nicht wirklich, dass es passiert".

(baf/bang)