Böhmermann rappt wieder: "Recht kommt"

Jan Böhmermanns Gangsterrap-Alter Ego "POL1Z1STENS0HN" hat wieder zum Mikrofon gegriffen. In seinem neuesten Track "Recht kommt (K.O. mit KA)" huldigt er in Anti-Gangsterrap-Manier dem Rechtsstaat.

Da heißt es dann etwa:

Schriftsätze ballern wie Fahrradkette in die Fresse

und Deine blutet, auf Titelseite Lügenpresse!

Jurajudo, zehnter Dan, hat offensiv verteidigt.

Wer will was von wem woraus? Guck nicht so beleidigt!

Und:

Rule of Law ist Polizistensohn-DNA!

Weil nicht sein kann, was nicht sein darf.

Du Einzelfall meinst, Rechtsstaat ist Deins?

Ah ah, Du Bastard, bist Rechtsstaatsfeind Nummer 1.

Nach den Regeln der Gangsterrap-Kunst

Wieder zieht Böhmermann klassisch alle Gangsterrap-Klischees durch und durch den Kakao. Vom coolen Abhängen auf der Motorhaube bis zu den tanzenden Ladys.

Statt böser Gangster posen in seinem Video allerdings Anwälte und Richter. Statt dicker Knarren halten sie das deutsche Grundgesetz in die Kamera.

Zwei Jahre seit letztem Rap-Song

Zuletzt hatte "POL1Z1STENS0HN" mit seinem Gangsterrap "Ich hab Polizei" vor zwei Jahren für Furore gesorgt. Damals hatte er Gangsterrappern mit der viel härteren Polizei gedroht.

(red)