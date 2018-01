Jennifer Hudson spielt Soul-Diva Aretha Franklin

Die "First Lady of Soul" höchstpersönlich soll Hudson für die Rolle auserkoren haben. Laut "Deadline" wurden die Neuigkeiten von Label-Manager Clive Davis auf einer Pre-Grammy-Party verkündet, bei der Hudson auftrat.

Die 36-Jährige performte anschließend vor einem starbesetzten Publikum die legendären Aretha Franklin-Hits "Think" und "Respect".

Bereits seit 2011 sind Planungen über eine Verfilmung von Franklins Leben und Schaffen bei MGM in Arbeit. Die Musikkarriere der Soul-Queen umfasst stolze sechs Jahrzehnte. Ihre erste Platte, das Gospel-Album "Songs of Faith", war 1956 erschienen.

Für immer unvergessen sind ihre Hits "(You Make Me Feel Like) A Natural Woman", "Spanish Harlem" und "I Say A Little Prayer".

