John Lennons Mörder bleibt weiter im Gefängnis

Denn nun wurde bereits zum zehnten Mal ein Antrag auf die Entlassung des mittlerweile 63-Jährigen vom zuständigen Gericht abgelehnt. In zwei Jahren hat er erneut die Möglichkeit, um eine Freilassung anzusuchen.

In einer offiziellen Begründung hieß es, dass Chapmans Freilassung "unvereinbar mit dem Wohlergehen und der Sicherheit der Gesellschaft" sei und "die Schwere des Verbrechens" abwerten würde.

Am 8. Dezember 1980 wurde John Lennon vor seinem Apartmenthaus beim Central Park in New York angeschossen, Wenig später starb er an den dabei erlittenen Verletzungen. Chapman, ein gebürtiger Texaner, ließ sich nach der Tat widerstandslos festnehmen. Er bekannte sich vor Gericht schuldig und wurde zu 25 Jahren bis lebenslänglich verurteilt.

(baf)