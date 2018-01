Timberlake ist zurück mit neuer Single und Video

Justin Timberlake ist wieder zurück: Vier Jahre ist es her, als sein letztes Album erschien. Jetzt hat er den ersten Song aus seiner neuen Platte "Man of the Woods" veröffentlicht. Die Single trägt den Titel "Filthy".

Auch das Musikvideo zu seinem neuen Song ist da. In dem Clip spielen ein goldener Roboter und fünf halbnackte Tänzerinnen die Hauptrollen. Sie performen vor einem Publikum, während Timberlake das Geschehen hinter der Bühne beobachtet. Viel mehr passiert in dem Clip nicht.

(LM)