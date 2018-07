Justin Timberlake zeigt seinen Fans WM-Halbfinale

Um seine englischen Fans nicht vor die Wahl zu stellen, hat sich Justin Timberlake etwas Besonderes einfallen lassen. Auf Facebook setzte er seine Follower darüber in Kenntnis.

Bereits am Montag gastierte er in der O2-Arena und begeisterte dort die Fans. So wird es auch am Mittwoch sein. Doch gleichzeitig mit dem Konzert findet das WM-Halbfinale England gegen Kroatien statt. Also hat man sich gemeinsam mit dem Veranstalter entschlossen, die Konzertbesucher schon früher in die Halle zu lassen und das Spiel, das um 19 Uhr Londoner Ortszeit angepfiffen wird, auf der großen Leinwand, die eigentlich Justin Timberlakes Tanzmoves für alle sichtbar machen soll, zu zeigen.

Scheint so, als hätte sich Justin Timberlake auf der Insel mit dem Fußballfieber angesteckt. Die kurze Videobotschaft beendete er mit einem überzeugten "It's coming home".

Schon am Montag hat er bei seinen Fans mit dem kurzen Anstimmen der WM-Hymne der Lightning Seeds viele Pluspunkte gesammelt.

(baf)