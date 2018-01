"Man of the Woods" erscheint im Februar

Bereits Ende vergangenen Jahres hatte "BANG Showbiz" berichtet, dass Justin schon bald ein neues Album veröffentlichen könnte.

Man of the Woods

Der Sänger selbst hatte bereits mehrfach angedeutet, dass er nach der "SuperBowl", wo er wieder live performen wird, möglicherweise auf Tour geht. Den Satz "Man of the Woods" ließ Timberlake zuvor noch patentieren. Nun steht es laut "Billboard" endlich fest: Justins fünftes Studioalbum wird fix "Man of the Woods" heißen und am 2. Februar erscheinen.



Inspiriert von Frau und Kind

Auf Instagram hat der Ehemann von Schauspielerin Jessica Biel bereits ein Video hochgeladen, in dem er seine neue Platte ankündigt: „Für dieses Album habe ich mich von meinem Sohn, meiner Frau und meiner Familie inspirieren lassen. Es ist ganz anders, als alle Alben, die ich bisher rausgebracht habe und handelt von meiner Herkunft und wer ich wirklich bin.“



Pharrell Williams mit dabei

Und es kommt noch besser: Auch Timberlakes Buddy Pharrell Williams wird in dem Clip zu sehen sein. Und privat? Da läuft es natürlich ebenso gut. Erst kürzlich hatte Justin geäußert, wie gerne er noch eine Tochter bekommen würde. Dem "Hollywood Reporter" verriet der smarte Sänger: "Ich fühle mich sehr inspiriert. Frauen wie Angelina [Jolie], Sherry [Lansing], Shonda [Rhimes], Nancy [Dubuc] und all die starken Frauen, (...) Oh Gott, ich brauche eine Tochter."

Na dann wünschen wir dem Paar mal einen baldigen Nachwuchs.

(HH)