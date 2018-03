K-Pop-Star stirbt mit 33 Jahren an Herzstillstand

Sänger Seo Minwoo wurde tot in seinem Haus in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul aufgefunden. Laut EW.com erlitt der 33-jährige Frontmann der K-Pop-Band 100% einen Herzstillstand. Neben seiner Karriere als Sänger machte sich Minwoo in Südkorea auch als Schauspieler einen Namen.

Sein ehemaliger Bandkollege Woo Chang-bum (im Bild unten links, 24), der "100%" im Jahr 2016 verlassen hatte, postete im Gedenken an Minwoo ein Foto auf Instagram und schrieb: "Ich hoffe, es geht dir gut im Himmel. Ich möchte, dass du als heller Stern auf unsere Welt leuchtest."

Minwoos überraschender Tod ist bereits der zweite Schock für die K-Pop-Community innerhalb weniger Monate: Im Dezember nahm sich Kim Jonghyun, Mitglied der Band "Shinee", das Leben.

Ein Beitrag geteilt von 우창범(U Changbum)Ⓜ️ (@c_bum1007) am Mär 25, 2018 um 8:09 PDT

(red)