Katy Perry bei Taylor Swifts Video-Dreh erspäht

Es wäre eine Sensation und das Ende eines jahrelangen Krieges. Knapp vor Weihnachten war Taylor Swift in Miami, um das Video für ihren Song "End Game" (Lyric-Video siehe unten) zu drehen.

Zur gleichen Zeit war auch Intimfeindin Katy Perry in der Stadt. Sie gab ein Konzert in der American Airlines Arena.

+++ Mehr zum Streit: So viel Bitch steckt in Katy Perry +++

Der Zufall wäre nicht besonderes, doch die Fotos, die dann im Netz auftauchten sorgten für Aufregung. Am Set des End-Game-Videos unterhielt sich Star Taylor Swift mit einer Backgroundsänger- oder -tänzerin, die Katy Perrys Frisur hat.

Katy Perry was spotted in Miami on the set of Taylor Swift’s new music video for “End Game”. Is their feud over? Will Katy be featured on the video? #EndGame pic.twitter.com/X0xxFrIlsV