Kendall Jenner rappt über ihre Vagina

Comedian und Rapper Lil Dicky hat sich für sein neues Musikvideo "Freaky Friday" zahlreiche Stars an Bord geholt, unter anderem Ed Sheeran, DJ Khaled und Kendall Jenner die am Ende des Clips einen Gastauftritt hat. Sie rappt: "Oh ich habe eine Vagina. Das werde ich jetzt genaustens untersuchen".

Der Clip, der sich auf die gleichnamige Fantasykomödie mit Lindsay Lohan (2003) bezieht, beschäftigt sich mit der Frage, wie es wäre, in einem anderen Körper zu stecken.

Auf Twitter machte das 22-jährige Supermodel auf Lil Diggys Musikvideo aufmerksam. Bei ihren Fans kam ihr Auftritt aber nicht so gut an. Der Grund: Sie verurteilen Jenner dafür, dass sie einen gewalttätigen Sänger wie Chris Brown, der im Jahr 2011 seine Ex Rihanna verprügelte, unterstützt.

