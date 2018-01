Kinks-Bassist Jim Radford stürzte über Treppe in Tod

Ob der Treppensturz die wirkliche Ursache des Todes ist wird erst von Medizinern ermittelt werden müssen.

Sein Cousin und langjähriger Bandkollege Rod Argent verbreitete die Nachricht des tragischen Todes über die Facebook-Seite der Band "The Zombies".

"Ich bin sehr traurig, dass ich heute Morgen erfahren musste, dass mein lieber Cousin und lebenslanger Freund Jim Rodford am 20. Januar nach einem Treppensturz gestorben ist. Jim war nicht nur ein großartiger Bassspieler, sondern auch von der ersten Sekunde an untrennbar mit der Geschichte von The Zombies verbunden. Bis zum Ende war Jims Leben der Musik gewidmet."

Nicht nur war Jim Bassist der britischen Rockband, 1978 stieß er auch zu The Kinks – zuletzt neben Rodford zudem bestehend aus den Brüdern Dave und Ray Davies, Ian Gibbons und Bob Henrit - dazu, nachdem John Dalton die Gruppe verlassen hatte. 18 Jahre lang war er ein Teil der Band und ist auf jedem Album zwischen 1979 und 1993 zu hören. The Kinks zollten dem Verstorbenen auf Twitter Tribut. Sie schrieben: "Wir sind sehr traurig, dass wir erfahren mussten, dass Jim Rodford tot ist – er hat mit den Kinks jahrelang getourt und Platten aufgenommen und wir werden ihn sehr vermissen. Er wurde von uns allen sehr geliebt."

RIP JIM RODFORD: Very sad today w the passing of #JimRodford. He played w several amazing groups including #Argent and @TheZombiesMusic. Always loved seeing him w @DaveDaviesKinks #RayDavies and @TheKinks, too. Thanks for all, Jim. Farewell from one of the kids in the back row. pic.twitter.com/eJpS7VkUAb