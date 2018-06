Kollegah kauft Rap-Freund "Jigzaw" aus Haft frei

Kollegah (33) wurde beim Gerichtsbesuch laut "Bild" von einem Großaufgebot an Sicherheitsmännern und Kamerateams begleitet. Sein Ziel: Die Kaution für Rapper "Jigzaw" alias Nuhsan C. (24) zu hinterlegen. Mit 40.000 Euro in 500-Euro-Scheinen kaufte er seinen Schützling aus der Justizvollzugsanstalt Hagen frei. "zahle ich aus der Portokasse", so der Rapper.

Umfrage Was halten Sie von den Texten von Farid Bang und Kollegah? Die Texte fallen unter künstlerische Freiheit, also stellen sie kein Problem dar.

Respekt- und anstandslos sind noch Hilfsausdrücke für die beiden! Geht gar nicht!

Ich habe keine Ahnung, wer die zwei sind!

"Jigzaw" wurde wegen Körperverletzung zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt, im August wird der Prozess allerdings neu verhandelt, da Staatsanwalt und Verteidiger auf Freispruch plädiert hatten. Als die Rapper das Gericht verließen, verzögerte sich allerdings die Abreise. Weil Kollegah die Story zuvor auf Instagram gepostet hatte, belagerten Hunderte Fans das Gebäude.

"Großes Potenzial"

Erst als die Polizei mit zehn Streifenwagen anrückte, konnten sich Kollegah und Jigzaw umarmen und zusammen in eine Limousine steigen. Laut "Bild" ging es für das Duo direkt ins Musikstudio, denn Kollegah sehe "großes Potenzial" bei seinem Schützling. Man wolle sofort mit der Arbeit an neuen Songs beginnen.

Gemeinsam mit dem Rapper Farid Bang sorgte Kollegah in der Vergangenheit für einen riesigen Skandal. Mit der Textzeile "Mein Körper definierter als Auschwitz-Insassen" aus dem Song "08/15" haben die beiden Rapper die deutsche Musikszene in ihren Grundfesten erschüttert. Nachdem sie mit einem "Echo" ausgezeichnet worden waren, gaben zahlreiche andere Künstler ihre Auszeichnungen zurück. Das Ganze gipfelte schließlich daran, dass der Musikpreis in seiner jetzigen Form abgeschafft wurde.

(red)