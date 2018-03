Kommt jetzt das Revival der Stereoanlage?

Roman Stelzer, wer kauft sich heutzutage noch eine Stereoanlage?

Umfrage Ist eine Stereoanlage ein Thema für Sie? Ja, ich spiele schon länger mit dem Gedanken mir eine zu kaufen.

Ich höre meine Musik nur über eine gute Stereoanlage.

Nein, die sind mir zu gross und auch zu teuer.

Ich mag es, wenn ich die Musik überall hören kann. Drum liebe ich meine mobile Box.

Seit 33 Jahren führt der HiFi-Spezialist Roman Stelzer (54) auf 230 Quadratmetern sein Geschäft Aug & Ohr in Zürich. Seit 33 Jahren führt der HiFi-Spezialist Roman Stelzer (54) auf 230 Quadratmetern sein Geschäft Aug & Ohr in Zürich.

Menschen, die sich gerne entspannen möchten. Leute, die das Produkt Musik, das Musikhören und Genießen noch als Kulturgut ansehen. Bis vor 30 Jahren hat jeder Jugendliche von einem Thorens-Plattenspieler geträumt und bewusst Musik gehört. Das geht heute natürlich auch noch, nur sprechen wir meist von datenreduzierten MP3-Files, die über ein Tablet oder Smartphone auf einer batteriebetriebenen Box abgespielt werden. Wie soll man denn so noch anspruchsvoll Musik genießen, wenn man es nie anders erlebt hat?

Sehen Sie Ihre Aufgabe also auch in der Aufklärung?

Ja, unser Ziel ist es unter anderem, jüngere Menschen in die Materie von hochwertigen Hi-Fi-Anlagen einzuführen und ihnen zu zeigen, wie zum Beispiel ein großvolumiger Lautsprecher klingen kann. Dabei geht es auch um Physik. Um tiefe Frequenzen darstellen zu können, braucht es einfach Volumen – um solche Klangbilder darzustellen, reichen MP3-Boxen nicht.

Warum soll man sich heutzutage noch eine gute Stereoanlage kaufen?

Es geht um Emotionen. Wenn man nach einem langen Tag nach Hause kommt und seine Lieblingsmusik hört, statt den TV einzuschalten, dann hat man viel mehr vom Abend.

Wo liegen die Probleme von Streamingdiensten?

Höre ich zum Beispiel Spotify über einen günstigen Kopfhörer oder kleine Boxen, dann merke ich nicht, dass die Musik datenreduziert ist. Schließe ich das Gerät aber an eine hochwertige Anlage an, dann fällt die schlechte Qualität sofort auf.

Was wäre die Lösung?

Der Streaming-Dienst Tidal von Jay Z bringt die Tracks mindestens in CD-Qualität oder sogar in High Resolution. Dieses Produkt empfehle ich meinen Kunden, die sich eine gute Stereoanlage kaufen wollen.

Eine hochwertige Stereoanlage klingt nur richtig gut mit CD oder LP. Stimmt das?

Überhaupt nicht. Es gibt längst Top-Verstärker mit eingebauten Streaming-Clients.

Was mache ich mit all den CDs, die ich mir in den letzten Jahren gekauft habe?

Dafür gibt es Serverlösungen, auf denen man die CDs digitalisieren und abspielen kann. Dass die CD-Sammlung mit der neuen Technologie wertlos wird, stimmt also nicht.

Gibt es hochwertige Stereoanlagen zu einem vernünftigen Preis – oder muss man sich dafür immer in Unkosten stürzen?

Was ist heißt schon ein vernünftiger Preis? Standlautsprecher, die wirklich nach High Fidelity klingen, beginnen bei ungefähr 1.000 bis 1.300 Euro. Dabei muss man aber immer sehen: Solche Produkte bereiten sicher zwanzig Jahre lang Freude. Hochwertige Lautsprecher kann man außerdem revidieren, und so hält die Investition ein Leben lang.

Welche Rolle spielt die Partnerin beim Kauf einer Stereoanlage?

Eine sehr wichtige Rolle! Heute kommt keiner mehr und kauft eine gute Anlage, ohne dass nicht vorher die Partnerin dabei war und das Okay gegeben hat. Wie sich eine Stereoanlage visuell ins Wohnambiente einfügt, ist extrem wichtig.