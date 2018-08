Karten für das Arena-Konzert mit Mike Shinoda

Einlass: 18:30 Uhr

Location: Arena Wien - Open Air , Baumgasse 80, 1030 Wien

Mike Shinoda ist Songschreiber, Performer, Plattenproduzent, Filmkomponist und bildender Künstler, vor allem aber ist er bekannt als Co-Leadsänger und Gründungsmitglied der Multi-Platin-Grammy-prämierten Rockband Linkin Park.

In den Monaten seitdem Linkin Park-Sänger Chester Bennington gestorben ist, hat sich Mike Shinoda wieder in die Kunst vertieft um seine Trauer zu verarbeiten. Er schrieb, zeichnete und malte so viel er konnte. Im Januar dieses Jahres veröffentlichte er dann die EP "Post Traumatic" mit drei zutiefst persönlichen Liedern.

Es wurde ein sehr intensives und persönliches Album, dass trotz seines Titels nicht unbedingt von Kummer und Dunkelheit handelt, auch wenn dies der Ursprung des Ganzen war. Letztendlich geht es um Heilung!

Alles über Mike Shinoda gibt es hier: www.mikeshinoda.com

