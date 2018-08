Kylie Jenner wird Jungfrau Maria in neuem Video

Ganz in Gold, mit weißem Lamm und ganz viel Weichzeichner: Travis Scott spricht die Mutter seiner Tochter Stormi heilig. Während er Kylie zur Jungfrau Maria macht, befördert sich Travis zu Gott. An seiner Seite: Stripperinnen.

Travis Scott als Gott (mit Stripperin) (Bild: YouTube / Screenshot) Kylie Jenner als Jungfrau Maria mit Lamm (Bild: YouTube / Screenshot) Travis Scott als Gott (mit Stripperin) (Bild: YouTube / Screenshot)Kylie Jenner als Jungfrau Maria mit Lamm (Bild: YouTube / Screenshot)

Am Freitag (3.8.) erschien Travis Scotts neues Album "Astroworld". Am Montag folgte das erste Video zum Song "Stop Trying To Be God". Mit dabei: Kylie Jenner.

Travis trat damit in die Fußstapfen von Kanye West und Kim Kardashian, deren schlüpfrige Motorradfahrt im Video zu "Bound 2" legendär und legendär auf die Schaufel genommen wurde.

Schafe, Feuer und eine strahlende Kylie

Bei Scott gibt es mehr Tiere. Erst treibt er eine Herde Schafe durchs Bild, dann darf Kylie mit einem Lämmchen knuddeln. Dann wird es schnell heiß. Scott schreitet durch eine Flammenwand und trifft seine goldig strahlende Freundin.

Gott mit Stripperinnen auf der Wolke

Scott selbst wird zu einem strafenden Gott, dem Laserstrahlen aus den Augen schießen. Neben seinem riesigen Schädel tanzen leicht bekleidete Damen (Stripperinnen?) auf einer Wolke.

Regisseur Dave Meyers spielt mit allerlei biblischen Referenzen. Erfahrungen dazu sammelte er bereits im kürzlich erschienenen Video zu Ariana Grandes "God is a Woman":

