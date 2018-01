Diese Stars treten bei den Grammys 2018 auf

Nachdem im November die Nominierungen bekannt gegeben wurden, stehen nun auch einige der Live-Performer fest: So werden unter anderem Lady Gaga, Pink und Childish Gambino bei der Grammy-Verleihung 2018 singen.

Rückkehr auf die Bühne

Gaga tritt damit zum sechsten Mal bei der Show auf. Nebenbei ist sie noch in den Sparten "Beste Solo Pop Performance" für ihren Song "Million Reasons" sowie "Bestes Pop Album" für ihre Platte "Joanne" nominiert worden.

Childish Gambino, der mit bürgerlichem Namen Donald Glover heißt und nebenbei auch als Schauspieler, Regisseur und Drehbuchautor arbeitet, ist insgesamt für fünf Preise nominiert, darunter in der Kategorie "Album des Jahres" für "Awaken, My Love!".

Pink für zwei Grammys nominiert

Für weitere Gesangseinlagen sorgen Pink, die mit ihrer Single "What About Us" ins Rennen geht sowie Little Big Town, die auf zwei Trophäen hoffen können. Weitere Live-Acts werden in den kommenden Wochen bekannt gegeben.

HIER verraten wir Ihnen, wer heuer für einen Grammy nominiert ist.

Sängerin Pink

(LM/bang)