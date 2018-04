Lana Del Rey-Fan springt auf die Bühne

Schreckmoment für Lana Del Rey: Ein verrückter Fan sprang am Dienstag gegen Ende des Konzerts auf die Bühne und versuchte offenbar auf der US-Sängerin zu landen. Gelungen ist ihm das aber nicht, wie in einem Video, das derzeit in den sozialen Netzwerken kursiert, zu sehen ist.

Sorgen machen sich ihre Fans trotzdem. Auf Twitter schrieben ihr zahlreiche Fans und fragen, ob es alles in Ordnung sei. Die 32-Jährige hat sich noch nicht dazu geäußert.

Apparently Lana Del Rey was attacked by a stupid human being after leaving the stage at Sportpaleis in Antwerp, Belgium.



😢 Really hope she is fine. This is so disgusting.

