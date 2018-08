Lana Del Rey rechtfertigt ihre geplante Israel-Show

Gemeinsam mit ASAP Ferg, Pusha T und Of Montreal wird die 33-jährige Sängerin Anfang September beim erstmals stattfindenden Meteor Festival in Israel auftreten.

"Ich möchte euch daran erinnern, dass mein Auftritt in Tel Aviv kein politisches Statement oder ein Bekenntnis zu der dortigen Politik ist", schrieb sie in einem längeren Posting auf Twitter, nachdem es Kritik an dem geplanten Konzert gab. "Auch ein Konzert hier in Kalifornien bedeutet nicht, dass meine Ansichten den Meinungen der momentanen Regierung oder den manchmal unmenschlichen Aktivitäten hier entsprechen", stellt sie einen Vergleich mit der Trump-Präsidentschaft an.



Auch Radiohead, die im vergangenen Jahr ebenfalls in Israel aufgetreten sind, nannten die Vereinigten Staaten von Amerika als Beispiel für ein Land, in dem Künstler auftreten, obwohl man mit der politischen Lage alles andere als zufrieden ist.

Seit einigen Jahren rufen Menschenrechtsorganisationen zum kulturellen Boycott Israels auf. Künstler, die sich dem widersetzen und trotzdem auftreten, werden dafür hart kritisiert. Lorde und Natalie Portman haben jüngst darauf verzichtet, nach Tel Aviv zu reisen, um dort aufzutreten bzw. den prestigträchtigen Genesis-Preis entgegenzunehmen.





(baf)