Lana Del Rey schreibt in den US-Charts Geschichte

Denn das ist in der mehr als 60-jährigen Geschichte der offiziellen US-Charts vor ihr nur zwei anderen weiblichen Künstlerinnen gelungen. "Born To Die" hat sich seit der Veröffentlichung im Jahr 2012 insgesamt 300 Wochen in den Top 200 der Charts gehalten.

Vor ihr schafften das mit Carole King ("Tapestry", 318 Wochen) und Adele ("21", 359 Wochen) nur zwei andere Frauen. Um den absoluten Spitzenreiter einzuholen, braucht es allerdings noch ein paar Jahre.

937 Wochen

Pink Floyd schaffte es mit "The Dark Side Of The Moon" bis heute, sich unglaubliche 937 Wochen in den Billboard 200 zu behaupten. Mit etwas Respektabstand folgt Bob Marleys "Legend: The Best of...". Die größten Hits der Reggae-Legende schnupperten bislang 504 Wochen Chartluft.



(baf)