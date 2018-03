Little Mix brechen Chart-Rekord der Spice Girls

Mit ihrem Debütalbum "Spice" stand das Quintett 63 Wochen lang in den britischen "Top 40". 15 Wochen davon sonnte man sich gar auf der Spitzenposition. Doch der Rekord von Posh, Baby, Sporty, Scary und Ginger ist nun Geschichte.

Little Mix heißen die neuen Chartköniginnen in England. Ihr viertes Studioalbum "Glory Days", das im November 2016 erscheinen ist, kommt bislang auf 69 Wochen in den "Top 40".

Neues Album am Entstehen

Perrie Edwards, Jade Thirlwall, Jesy Nelson und Leigh-Anne Pinnock, die vier Mitglieder von Little Mix, planen schon den nächsten Rekord. Erst kürzlich haben sie bekanntgegeben, dass sie bereits an Album Nummer 4 arbeiten.

(baf)