MTV lässt Taylor Swift abblitzen, erntet Shitstorm

Die Hölle selbst kann nicht wüten wie ein verschmähter Taylor-Swift-Fan. MTV wird derzeit in den Sozialen Medien zerlegt, erdreistete sich der Musiksender doch, Tay Tay nicht ins Rennen um das beste Video des Jahres zu schicken.

Umfrage MTV ließ Taylor Swift abblitzen. Was halten Sie davon? Eine ungeheure Frechheit!

Die Entscheidung liegt bei MTV und ist so zu respektieren.

Die Video Music Awards sind so oder so einfach unnötig.

MTV? Was ist das?

Den Hauptpreis der VMAs machen sich Childish Gambino, Ariana Grande, Drake, Camila Cabello, Bruno Mars und The Carters untereinander aus. Die vollständige Liste der Nominierungen gibt es HIER. Eine himmelschreiende Ungerechtigkeit, urteilen die Anhänger Swifts.

"WIE BITTE?" ist etwa auf Twitter zu lesen. "Taylor Swift badete nicht in Diamanten, disste andere Künstler, verwendete ein Flugzeug, brachte ihre alten Persönlichkeiten zurück, servierte uns eine umwerfende Choreographie und brach den 24-Stunden Vevo Rekord, um dann von euch einfach außer Acht gelassen zu werden."

Mit besagtem Rekord - der Song "Look What You Made Me Do" wurde in den ersten 24 Stunden nach seiner Veröffentlichung 43,2 Millionen Mal angeklickt - bringen die Fans tatsächlich ein überzeugendes Argument vor. MTV hat den Shitstorm (bislang) noch nicht kommentiert. Absagen wird man die Music Video Awards aufgrund des Skandälchens jedenfalls nicht - auch wenn so mancher Swift-Liebhaber darauf pocht.





(lfd)