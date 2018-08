Madonna wehrt sich nach Kritik bei VMA-Auftritt

Auf Instagram bezog die 60-jährige Sängerin nun Stellung zu den Vorwürfen, sie sei bei ihrem Auftritt im Rahmen der MTV VMAs egozentrisch gewesen und habe nicht wirklich über die vergangene Woche verstorbene Aretha Franklin gesprochen.

"Nur um das klarzustellen: Ich wurde von MTV gebeten, das Video des Jahres zu präsentieren. Dann fragte man mich, ob ich nicht eine Anekdote meiner Karriere erzählen möchte, die mit Aretha Franklin verbunden sei. Ich teilte daraufhin einen Ausschnitt meiner Reise und dankte Aretha dafür, mich auf meinem Weg inspiriert zu haben", schrieb Madonna in einem langen Text. "Ich haben kein Tribut für sie geplant. Das wäre in zwei Minuten bei all dem Lärm und dem Glitzer einer Awardshow sowieso unmöglich gewesen. Ich hätte ihr in dem Zusammenhand und dem Umfeld nicht gerecht werden können".

In sozialen Medien war die Empörung über Madonnas Rede über Aretha Franklin bei den 35. MTV Video Music Awards sehr groß.

(baf)