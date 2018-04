Marija ist Serbiens kesse Antwort auf Selena Gomez

Dieses Supertalent braucht nicht gesucht werden - wir haben es schon gefunden: Die 18-Jährige Marija Žeželj (geboren 1999 in Novi Sad) darf bereits seit zwei Jahren dank Rehaugen und Wallemähne modeln, während ihr am eigenen Lifestyle-Channel gut 364.700 Follower an den Lippen hängen.

Ach ja, schreiben kann der Teenager auch (Buch „My Sweet Life“) – logo, dass die süße Brünette jetzt mit Singen nachlegt!

Kooperation mit Austro-Producern

Nach einem Cover von Justin Biebers „Love Yourself“ wurde das Austro-Producer-Duo „popmaché“ im März 2017 hellhörig. Im Juni folgte die gemeinsame Single „Dance Like Nobody’s Watching“ - und wurde auf Youtube über 15,7 Mio. Mal geklickt!

Erfolg beim Amadeus-Award?

Jetzt winkt der nächste Erfolg, denn die Tanznummer kann am 26. April bei den Amadeus-Awards (21.55 Uhr, ORF eins) den „Songwriter des Jahres“-Preis abstauben.

Und eins ist klar: Von dieser ambitionierten Lady haben wir noch lange nicht genug gehört!

(tim)