J.Lo, Gadot & Co tanzen im neuen Maroon 5-Video

"Maroon 5" hat mit Rapperin Cardi B einen neuen Song "Girls Like You" aufgenommen. Dazu gibt es ein Video, das vor Frauenpower nur so strotzt.

Für den Clip hat sich Adam viele bekannte Gesichter an seine Seite geholt, unter anderem die Sängerinnen Camila Cabello, Mary J Blige, Rita Ora, Jennifer Lopez und Plus-Size-Model Ashley Graham.

Auch die Schauspielerinnen Gal Gadot ("Wonder Woman"), Millie Bobby Brown ("Stranger Things") sowie die beliebte Talkmasterin Ellen DeGeneres sind in dem viereinhalb minütigen Video zu sehen. Gegen Ende haben Adams Frau und sein Kind noch einen Auftritt.

Hier das Video zu "Girls Like You"



(red)