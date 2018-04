Metallica covern bei Wien-Gig "Rock Me Amadeus"

Am Samstag sorgte die Metalband "Metallica" in der Wiener Stadthalle für eine große Überraschung: Sie coverten nämlich den Falco-Song "Rock Me Amadeus".

"Wenn ihr das erkennt, singt mit!", sagte der Sänger James Jetfield zuvor zu den rund 15.500 Konzertbesuchern. Am Anfang gab's hier und da ein paar Probleme die richtigen Akkorde zu finden, doch spätestens beim Refrain läuft dann alles wie geschmiert.

So richtig begeistert waren die Österreicher trotzdem nicht. Bei Songs wie "Master Of Puppets" wurde viel mehr mitgegrölt und gejubelt.

(red)