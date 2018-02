Muse melden sich mit 80er-Vampir-Song zurück

Seit Oktober standen Matthew Bellamy und seine Burschen wieder im Studio. Drei Songs nahm die Band auf, zwei wurden gleich wieder gekübelt. Die einzige Nummer, die dabei raus gekommen ist, wurde in der Nacht von Donnerstag auf Freitag veröffentlicht.

Ein bisschen Vampir, "Thriller" und David Hasselhoff

Das Video zu "Thought Contagion" erweckt die 80er-Jahre wieder zum Leben, aufgemotzt mit einer Vampirin, Gasmaskenmännern mit leuchten Augen und einer Choreografie, die von Michael Jacksons "Thriller" abgekupfert zu sein scheint.

Apropos abgekupfert. Das neue Muse-Video kommt daher als hätte es Anleihen bei David-Hasselhoffs Song zum Film "Kung Fury" genommen (Video siehe unten). Nicht vom Sound her, dafür bei der Optik des Videos.

Zum optischen Vergleich: David Hasselhoff "True Survivor" (from Kung Fury)



Episch, hymnisch und schon da gewesen

Der Sound ist 100%-Muse. Hymnenhaft, stadiontauglich und gefühlsmäßig schon x-mal dagewesen. Auch Bellamy selbst meinte, es sei "echter Arena-Sound", der Track sei "episch und hymnisch".

Wo Muse drauf steht, ist Muse drin

Fazit: Wer von Muse nicht genug bekommen kann, wird "Thought Contagion" mögen. Mit dem ersten Song seit "Dig Down" im Mai 2017 macht die Band, was sie am besten kann, liefert aber nichts Neues.

