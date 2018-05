Nazi-Vorwürfe gegen Youtuber Marco Wagner

"Leute, ich habe große Scheiße gebaut!", schreibt Wagner am Donnerstag auf Facebook. Dazu postet er ein Video. In diesem redet er nicht lange um den heißen Brei herum.

Der Sänger spricht einen Angel-Ausflug nach Ungarn an, bei der nach kurzer Zeit das Fischen nur zweitrangig wurde. Er und seine Freunde genossen den Tag mit reichlich Alkohol. Beim Feiern trafen sie auf deutsche Kollegen, es wurde noch tiefer ins Glas geschaut - zu tief.

Kein Alkohol mehr

Die Stimmung kippte. Die fröhlichen Trinklieder verwandelten sich in Nazi-Parolen. "Adolf Hitler, du bist die geilste Sau", grölt Marco Wagner mit seinen Freunden. Einer von ihnen filmte die Szene mit.

Auf Facebook entschuldigte sich der Sänger, will dabei nichts beschönigen, meint aber, sich aufgrund des Alkohols nicht mehr an die Gesänge erinnern zu können. Für ihn sei eines aber klar: Trinken möchte er von nun an nicht mehr.

(slo)