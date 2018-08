Nicki Minaj wird in neuem Video zur Wüstenkönigin

Das Video zur Nummer, die mit einem gekonnten Gegensatz von ruhigem Instrumental und bissigen Lyrics besticht, erzählt die Geschichte einer weisen und gerechten Königin, die einem Verrat zum Opfer fiel. Obwohl sie ihren Sturz hätte verhindern können, lies sie dem Unrecht freien Lauf.

Denn der Königin war bewusst, dass sie wiederauferstehen würde, um an ihren Widersachern bittere und blutige Rache zu nehmen. Die 35-Jährige tanzt dann gemeinsam mit einigen Soldaten ihrer Königinnen-Armee zu brennenden Büschen im roten Wüstensand.

"Barbie Dreams"

Das Album "Queen", auf dem auch "Ganja Burn" zu hören ist, wurde letzten Freitag veröffentlicht. Unter den Tracks, die eine in Hochform befindliche Nicki Minaj zeigen, ist "BArbie Dreams" wohl der am erwähnenswerteste. Im Kern eine Hommage an Rap-Legende Notorious B.I.G. und dessen Song "Just Playing (Dreams)" zählt sie darin alle Rapper auf, die (vermeintlich) mit ihr ins Bett gehen wollten. Das sind im Song unter anderem Drake, Eminem oder 50 Cent. Sie selber sagt allerdings, dass der Text nicht ganz ernst zu nehmen ist.

(baf)