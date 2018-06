Ohrenschmerzen zwangen Dua Lipa zu Show-Abbruch

Die Sängerin verriet auf ihrem Instagram-Profil, dass sie bereits einige Tage lang an Ohrenschmerzen gelitten hatte, ihre Performance im Fillmore Auditorium aber trotzdem durchziehen wollte.

Am Ende habe sie aber keine andere Wahl gehabt, als den Auftritt abzubrechen, um einen "permanenten Schaden" an ihrem Hörorgan zu vermeiden. Lipa hat ihren Fans allerdings versichert, das Konzert zu einem anderen Zeitpunkt nachholen zu wollen.

Noch auf der Bühne sagte die Sängerin, die mit den Tränen kämpfte: "Ich habe wirklich versucht, diese Show durchzuziehen, ich wollte euch eine richtig gute Show bieten. Ich fühle mich so schlecht, dass ich euch hängen lasse, weil ich es körperlich nicht schaffe und das nicht die Art Show ist, die ich euch präsentieren wollte. Also tut es mir so, so, so leid, aber ich kann heute nicht weiter machen. Ich werde zurück kommen, es tut mir so leid, danke euch".

Der 22-jährige Popstar wandte sich später via Twitter an die Fans, um sich bei den Ticketkäufern zu entschuldigen und gab zu, "so traurig" gewesen zu sein, sie hängen zu lassen. Die Ärzte hätten ihr allerdings gesagt, dass sie ernsthafte Schäden an ihren Ohren riskieren würde, wenn sie weiter machte.



Thank you for all your well wishes and hashtags they mean a lot. Still upset about last night and I wish it didnt impact my performance the way it did but im on the mend and will be back to myself very soon xx — DUA LIPA (@DUALIPA) 27. Juni 2018

Sie schrieb: "".

Das nächste Konzert von Dua soll am Freitag (29. Juni) in San Diego stattfinden. Momentan ist allerdings noch nicht bekannt, ob es ihr gut genug geht, um aufzutreten.



(baf/bang)