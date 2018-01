Orry Jackson will mit souligem Sound punkten

"Nur zu zweit sind wir eins" heißt die leichtfüßige Nummer, die Ende Jänner Sommerfeeling versprüht. Der Track stammt von Orry Jacksons kommenden Debütalbum, das ebenfalls heuer erscheinen wird.

Er selber will sich nicht auf ein Genre festlegen lassen. "Ich wollte immer herausfinden wie es die ganz Großen machen und heute weiß ich, dass die sich keine Grenzen setzen", so Orry über sein Musikverständnis.

Heimischen Fans ist der in Bonn geborene Musiker mit Wurzeln in Sri Lanka schon mindestens zwei Jahr lang bekannt. Mit dem Song "Pieces In A Puzzle" wollte er 2016 am Song Contest in Stockholm teilnehmen, zog aber gegen Zoe den Kürzeren.

Davor war er in der deutschen Boygroup Part Six zu hören und nahm an "The Voice of Germany" teil. In jungen Jahren war er mit dem in "Mathematik" umbetitelten Eiffel 65-Hit "Move Your Body" im Finale vom Kiddy Contest. Er blickt also schon auf eine recht lange Karriere zurück.





(baf)